В Москве простились с легендарным пожарным Виктором Климкиным

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Руководство МЧС, московские пожарные и ветераны пожарной охраны простились во вторник с легендарным пожарным, генерал-лейтенантом внутренней службы Виктором Климкиным. Он умер в субботу от остановки сердца. 1 декабря ему исполнилось бы 62 года.

Как передает корреспондент ТАСС, проститься с Климкиным в Главное управление МЧС по Москве, где он долгие годы был первым заместителем начальника главка по Государственной противопожарной службе пришли сотни человек, для каждого из которых Климкин стал легендой еще при жизни. "Он был без остатка влюблен в свое дело, в свое ремесло. Это тот офицер, генерал, который чувствовал себя более счастливым в огненной стихии, дыму, гари и копоти, чем в чистом и светлом кабинете. Мы потеряли настоящего боевого друга", - сказал на церемонии прощания первый замглавы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. По его словам, Климкин совершил служебный подвиг, так как под его руководством были спасены сотни, а может, и больше людей.

С именем Климкина связано тушение практических всех сложных пожаров, произошедших в Москве с 90-х и до 2011-2012 годов. В их числе пожары на Останкинской телебашне, в телецентре "Останкино", в Измайловском вернисаже, в издательстве "Пресса" на улице Правды, на Черкизовском рынке и сотни других не менее сложных пожаров.

"Настоящий генерал, тушила от Бога, его отличала преданность пожарному делу. Пожарная охрана была его воздухом и смыслом всей его жизни", - говорят коллеги Климкина.

Он отдал пожарной охране 40 лет, начал службу с должности начальника караула. Окончил Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР в 1978 году и Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР в 1983 году. В 1996 году был назначен заместителем командира - начальника штаба управления Государственной противопожарной службы ГУВД Москвы. В 2007 году Климкину было присвоено звание "Почетный пожарный Москвы". С 2011 по 2014 год он возглавлял ВНИИ противопожарной обороны МЧС, затем до 2016 года был директором департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. В последние годы он был заместителем председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества.

Похороны Климкина пройдут на Митинском кладбище.