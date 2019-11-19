Главный нарколог Москвы сообщил, что курение сокращает жизнь в среднем на 10 лет

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Потребление табака сокращает продолжительность жизни курильщиков в среднем на 10 лет. Об этом заявил во вторник журналистам главный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.

"Никотин не является канцерогеном, но может действовать как фактор, способствующий возникновению опухоли. Также никотин вносит изменения в такие важные биологические процессы, как регулирование клеточной пролиферации, апоптоза, миграции, вторжения, ангиогенеза, воспаления и клеточно-опосредованного иммунитета в разнообразных клетках, включая фетальные, стволовые клетки эмбрионов и взрослых, ткани взрослых, а также раковые клетки. Продолжительность жизни у курильщиков в среднем меньше на 10 лет", - сказал Брюн.

По его словам, риск смерти от инсульта у курящих в 1,6 раза выше, риск смерти от ишемической болезни сердца выше в 5,6 раза, а общий риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает в 2,3 раза. Также у курящих значительно выше показатель смертности от рака легкого. "При этом, чем больше количество выкуриваемых сигарет в день, тем выше показатель смертности по сравнению с некурящими. Например, при 15-19 сигаретах в день показатель смертности выше почти в 30 раз по сравнению с некурящими", - добавил Брюн.

От последствий употребления табака каждый год умирают более 7,2 млн человек, и по прогнозам эксперта в предстоящие годы эта цифра заметно возрастет.

Евгений Брюн также отметил рост популярности использования электронных средств доставки никотина, бездымного табака, новых инновационных систем доставки никотина. По его данным, в России с 2009 по 2016 годы число потребителей электронных средств доставки никотина среди молодежи увеличилось с 3,5% до 9,5%.

"Преувеличенные заявления о безвредности электронных сигарет и об их эффективности для отказа от традиционного курения являются самими распространенными рекламными приемами продвижения данного продукта. Курение электронных сигарет, вероятно, поможет некоторым курильщикам отказаться от табака, однако для большинства курильщиков использование электронных средств доставки никотина обернется сокращением потребления сигарет, а не прекращением курения. Результатом этого будет двойное использование электронных средств и сигарет", - заключил главный нарколог Москвы.

Международный день отказа от курения

Международный день отказа от курения отмечается каждый третий четверг ноября. Он учрежден в 1977 году по инициативе Американского онкологического общества. В этот день устраиваются благотворительные акции, раздаются листовки о вреде курения, проходят спортивные соревнования, викторины и другие мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. В 2019 году он выпадает на 21 ноября.