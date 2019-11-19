Капитальный ремонт 135 поликлиник планируют завершить в Москве в 2023 году

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт 135 столичных поликлиник планируется провести в Москве к 2024 году. В 50 зданиях из их числа работы начнут в 2020 году, сообщил журналистам во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Улучшение работы Московский поликлиник - один из главных приоритетов в работе правительства Москвы. <...> Планируем в течение трех лет капитальным образом отремонтировать поликлиники. Спросили жителей, и москвичи с этим согласились. Программа капремонта 135 зданий поликлиник завершится в 2023 году, 50 зданий начнут ремонтировать в 2020 году", - сказал Хрипун.

Ранее сообщалось, что после капитального ремонта зданий поликлиник в них появятся больше открытых пространств с зонами ожидания для пациентов и комнаты для отдыха врачей, а обновленные инженерные системы позволят работать на современном диагностическом оборудовании.