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Детские комнаты планируют организовать в московских поликлиниках

Власти города отмечают, что в 2020 году работы по капитальному ремонту начнут в 50 зданиях поликлиник

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Комнаты, в которых дети смогут играть в ожидании родителей, планируется организовать в столичных поликлиниках для взрослых. Об этом сообщил журналистам во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Массового появления во [взрослых] поликлиниках [родителей] с детьми мы не наблюдаем. Тем не менее такой сервис предполагаем организовать", - отметил министр на вопрос о планах создать игровые зоны для детей во взрослых поликлиниках Москвы.

Он добавил, что в 2020 году в 50 зданиях столичных поликлиник будут начаты работы по капитальному ремонту. По его словам, преимущественно эти работы будут проводиться в поликлиниках для взрослых. Хрипун добавил, что информация о 135 поликлиниках, которые будут капитально отремонтированы в течение 2020-2023 годов, опубликованы на официальном сайте мэра Москвы.

"В 2019 году был утвержден "Новый московский стандарт поликлиник", который включил в себя правила, затрагивающие все аспекты работы городских поликлиник. Новый стандарт - это удобство и комфорт для пациентов и врачей, высокая доступность самых нужных специалистов, современные технологии для диагностики и профилактики болезней. Ремонт в первых 50 зданиях поликлиник пройдет в период с 2020 по 2022 год. Программа капитального ремонта 135 поликлиник завершится в 2023 году", - уточнили в пресс-службе департамента.

Там добавили, что в отремонтированных поликлиниках будут применены единые стандарты к набору специалистов и оборудования. Кроме того, в соответствии с новыми правилами зонирования наиболее посещаемые кабинеты будут размещены на нижних этажах, а наименее посещаемые и административные - на верхних.

"Большинство из поликлиник, подлежащих капремонту, были построены очень давно и морально и физически устарели. Для того чтобы пребывание в них было комфортным и пациентам, и врачам, недостаточно просто отремонтировать фасад здания и перекрасить стены в кабинетах. Замены требуют также инженерные коммуникации, а в некоторых случаях текущая планировка не позволяет установить современное диагностическое оборудование", - подчеркнули в пресс-службе.

Теги
Россия
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Власти Москвы выделили около 40 млрд рублей на капитальный ремонт 135 поликлиник
Ремонт первых 50 зданий столичных поликлиник начнется в 2020 году
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