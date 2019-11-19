Около 40 катков будут работать в зимний сезон в Москве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы приготовили для жителей и гостей столицы 38 катков, 62 лыжные трассы и 39 горок к зимнему сезону 2019-2020 года. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель Мосгорпарка Вячеслав Дунаев.

"В настоящий момент все 56 территорий, которые находятся в ведении департамента культуры готовы к началу зимнего сезона. Мы рассчитываем на 40 млн. посетителей в зимний сезон. Для них подготовлено 38 катков, 62 лыжные трассы, 39 горок и трассы для катания на различных санях. При этом 18 катков с натуральным льдом и 20 с искусственным, 12 из которых бесплатные", - сказал он.

Дунаев отметил, что в этом сезоне откроют 62 лыжные трассы общей протяженностью 164 км, пять из которых всепогодные. Кроме того, новый каток появится в музее-заповеднике "Царицыно", а в парке "Сокольники" этой зимой запустят трассы для детских снегокатов и для ездовых видов спорта протяженностью 1,5 км. Новая лыжня в городе протяженностью 2,3 км появится в парке "Ходынское поле", в Измайловском парке посетители смогут прокатиться на трех новых сборных горках.

Пресс-служба Мосгорпарка уточнила, что новые зимние кружки и секции откроются на территории 12 парков. Например, в парке "Фили" начнет работу секция по сноуборду и джиббингу. На лыжне парка Олимпийской деревни этой зимой будут организованы регулярные занятия по любительскому биатлону. В парке "Красная Пресня" откроется школа конькобежного спорта.

Зимний сезон в Москве 2019-2020 года откроется 22 ноября 2019 года в Парке Горького, а 23 ноября - во всех остальных и продлиться до конца февраля 2020 года.