Атмосферное давление в Москве может приблизиться к рекорду 21 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Очень высокое атмосферное давление прогнозируется 21 ноября в Москве, но опасений это у жителей вызывать не должно, сообщил во вторник ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Действительно, будет очень высокое давление, уж не знаю насчет рекорда, я к ним равнодушен. Но оно ни о чем не говорит. На уровне моря нормальное атмосферное давление составляет 760 мм. рт. ст., а тут будет 771 мм. рт. ст. На человека это никак не повлияет", - сказал он. Нормой атмосферного давления для столицы является 748 мм. рт. ст.

По данным Гидрометцентра, историческим рекордом атмосферного давления для всего ноября является 776 мм. рт. ст.