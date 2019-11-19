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Атмосферное давление в Москве может приблизиться к рекорду 21 ноября

По словам исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на самочувствие граждан оно повлиять не должно
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Очень высокое атмосферное давление прогнозируется 21 ноября в Москве, но опасений это у жителей вызывать не должно, сообщил во вторник ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Действительно, будет очень высокое давление, уж не знаю насчет рекорда, я к ним равнодушен. Но оно ни о чем не говорит. На уровне моря нормальное атмосферное давление составляет 760 мм. рт. ст., а тут будет 771 мм. рт. ст. На человека это никак не повлияет", - сказал он. Нормой атмосферного давления для столицы является 748 мм. рт. ст.

По данным Гидрометцентра, историческим рекордом атмосферного давления для всего ноября является 776 мм. рт. ст.

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