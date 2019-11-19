Парк "Сокольники" в Москве посвятит зимнюю развлекательную программу Китаю

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Фестивали, посвященные китайской культуре, с парадами драконов, традиционными чаепитиями и установкой волшебных фонарей, пройдут в столичном парке "Сокольники" в зимний сезон 2019-2020 годов. Об этом сообщил во вторник журналистам директор парка "Сокольники" Андрей Лапшин.

"Мы открываем большой фестиваль "Страны мира", в этом году он посвящен Китаю. Главный фестиваль этого сезона - это "Фестиваль волшебных китайских фонарей", который откроется 29 ноября и пройдет до 23 февраля. Будет установлено более 50 световых фигур, самые большие до 6-8 м в высоту. Сейчас уже идет активный монтаж инсталляций", - сказал Лапшин.

Как пояснили в пресс-службе парка, все экспозиции создаются из легкого шелка, натянутого на жесткий стальной каркас, инсталляции будут сопровождаться подсветкой и музыкальными композициями. Также в программе фестиваля ежедневные шоу и мастер-классы.

Лапшин добавил, что уже 23 ноября в "Сокольниках" состоится "Фестиваль Драконов", на котором пройдут парады драконов. Кроме того, с 22 по 24 ноября будет организована выставка-ярмарка производителей китайского чая, гостям которой представят более 300 сортов этого напитка. В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по способам приготовления чая, лекция о подходящей для церемонии посуде и приборах, а также выращивании и сборе чая. А 25 января в парке отметят Китайский Новый год.

Ранее директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев сообщил, что сезон зимних развлечений в столичных парках откроется 22 ноября.