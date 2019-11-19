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Выделенная полоса заработала на площади Савеловского вокзала в Москве

Автобусы теперь могут заезжать ближе к вокзалу и метро, не пользуясь полосой на Малом Савеловском путепроводе

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Новая выделенная полоса для общественного транспорта заработала на площади Савеловского вокзала в Москве. Таким образом, общая протяженность "выделенок" в городе превысила 346 км, сообщается в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения в Twitter. 

"Полоса для общественного транспорта заработала на площади Савеловского вокзала. Автобусы теперь могут заезжать ближе к вокзалу и метро, не пользуясь полосой на Малом Савеловском путепроводе", - говорится в сообщении.

С 25 ноября "выделенки" откроют на улице Красного Маяка, на Проектируемом проезде №5108 и в Орликовом переулке.

Сегодня городе действует 61 выделенная полоса общей протяженностью 346,3 км. Ежедневно ими пользуются более 3,3 миллиона человек.

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