Усиление ветра, гололедица и похолодание ожидают москвичей 20 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Усиление мороси, ветра, гололедица и постепенное понижение температуры прогнозируются в Москве в среду, сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра, когда будет проходить фронтальный раздел, на фоне высокого давления, усиления мороси и ветра может наблюдаться гололедица. Завтра вообще не очень благоприятный день", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в среду также будет наблюдаться "обратный ход" температуры: утром будет теплее, чем днем. В утренние часы прогнозируется один-два градуса тепла, затем будет понижение температуры, и к вечеру она опустится до пяти-семи градусов мороза.

По данным Гидрометцентра, днем в среду прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, а в четверг и пятницу минус три-один градус мороза.