Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики прогнозируют около 0 градусов в Москве и до минус 10 ночью в Подмосковье

Атмосферное давление в регионе составит 767 мм ртутного столба

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшими осадками ожидается в Москве, по Московской области местами гололед и до 10 градусов мороза ночью, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от минус 1 до 1 градуса тепла, ночью температура опустится до минус 7 градусов.

В Подмосковье температура будет от минус 4 до 1 градуса тепла, к вечеру может похолодать до 7 градусов мороза. В ночь на четверг по области столбики термометров опустятся до минус 10 градусов.

Желтый уровень опасности из-за тумана будет действовать в регионе до 9 утра, из-за гололедно-изморозевых отложений по области - до 21:00 среды.

Скорость восточного и юго-восточного ветра не превысит 11 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 767 мм ртутного столба.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Три человека пострадали при столкновении трех грузовиков на западе Москвы
Из-за аварии перекрыли две правые полосы съезда с ТТК в сторону центра
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС