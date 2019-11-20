Синоптики прогнозируют около 0 градусов в Москве и до минус 10 ночью в Подмосковье

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшими осадками ожидается в Москве, по Московской области местами гололед и до 10 градусов мороза ночью, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от минус 1 до 1 градуса тепла, ночью температура опустится до минус 7 градусов.

В Подмосковье температура будет от минус 4 до 1 градуса тепла, к вечеру может похолодать до 7 градусов мороза. В ночь на четверг по области столбики термометров опустятся до минус 10 градусов.

Желтый уровень опасности из-за тумана будет действовать в регионе до 9 утра, из-за гололедно-изморозевых отложений по области - до 21:00 среды.

Скорость восточного и юго-восточного ветра не превысит 11 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 767 мм ртутного столба.