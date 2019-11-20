Более 20 предприятий примут участие в четвертой акции "Открой#Моспром" в столице

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Четвертый этап проекта "Открой#Моспром", в рамках которого крупнейшие промышленные компании Москвы приглашают на экскурсии всех желающих, пройдет в столице с 27 по 30 ноября. В акции примут участие 21 предприятие и четыре музея, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

Первая акция "Открой#Моспром" прошла в Москве в конце марта 2019 года. Тогда свои двери для всех желающих открыли 11 крупных предприятий столицы, с тех пор число участников акции постоянно увеличивалось.

"В предыдущих этапах проекта приняли участие более 5 тыс. человек, которые своими глазами смогли увидеть, насколько разнообразна и технологична столичная промышленная отрасль. На этот раз мы познакомим москвичей с производством продуктов и напитков, текстильной и легкой промышленностью, оборонными и машиностроительными предприятиями и многими другими производителями. Также впервые в рамках "Открой#Моспром" пройдут специальные экскурсии "Ночь на заводе", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Заммэра Москвы Владимир Ефимов, которого также цитирует пресс-служба, уточнил, что в мероприятии примут участие более 300 студентов столичных вузов. Для них будут сформированы отдельные экскурсионные группы.

Как отмечается в сообщении, в акции впервые примет участие машиностроительное предприятие АО "ММП имени В.В. Чернышева", на котором можно будет наблюдать за производством авиационных двигателей для самолетов МиГ-29 и МиГ-35, Ил-112 и Ил-114, вертолетов семейства Ми и Ка. Также среди новых участников разработчик и производитель авиационных и космических систем научно-производственное объединение "Наука", музей и лаборатория комплексных прочностных испытаний авиастроительного предприятия ПАО "Ил". Кроме того, желающие смогут посмотреть на модели самолетов в музее ПАО "Туполев", побывать на старейшем московском швейном предприятии АО "Большевичка" и на коньячном заводе МВКЗ "КиН".