Половина участников школьного проекта в Москве выбрали секцию вместо обычной физкультуры

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Почти половина из 5,5 тыс. московских школьников, участвующих в пилотном проекте "Урок-секция", выбрали занятия в фитнес-клубе или спортивной секции вместо традиционного урока физкультуры. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

Проект "Урок-секция" был запущен в начале учебного года. В рамках него старшеклассники могут сами выбирать формат урока физкультуры - заниматься в любой государственной или коммерческой спортивной секции, школьном спортивном клубе, а также ходить на групповые или индивидуальные тренировки в фитнес-центр.

"Занятия в спортивных секциях и фитнес-клубе вместо уроков физкультуры выбрали около 2,7 тыс. московских школьников. Это почти половина учащихся 10-11-х классов из 18 столичных школ, которые участвуют в пилотном проекте "Урок-секция". Примерно столько же ребят продолжают посещать занятия физкультурой в этих образовательных учреждениях", - говорится в сообщении.

Наиболее популярными видами спорта среди школьников оказались волейбол, футбол и баскетбол, эти секции выбрали более 900 человек. Почти 700 учащихся отдали предпочтение секциям общей физической подготовки, а еще около 300 - групповым или индивидуальным занятиям фитнесом или урокам плавания. Секции по таким видам спорта, как легкая атлетика, биатлон, гребля, выбрали более 250 ребят.

Для того чтобы получить оценку по физкультуре за семестр, участникам проекта требуется принести в школу справку о посещении из секции. Отмечается, что цель программы - поощрение школьников, которые уже посещают спортивные секции или же собираются туда пойти, потому что в старших классах сложно совмещать учебу, занятия любимым видом спорта и подготовку к экзаменам.

Проект "Урок-секция" продлится до конца учебного года, в ноябре к нему планируют присоединиться еще девять столичных школ. Итоги программы начнут подводить в июне 2020 года. Специалисты проанализируют количество детей, выбравших секции вместо физкультуры, количество открытых новых секций в школах, а также число учителей, которые повысили квалификацию и получили тренерскую и судейскую категории.