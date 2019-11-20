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Каток в Парке Горького в Москве будет посвящен космосу и межпланетным путешествиям

Его откроют для посетителей 22 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Каток "Восход" в Парке Горького в этом году будет посвящен космосу и межпланетным путешествиям, его оформят в стиле авангард. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Павильоны катка оформят в цветах и оттенках, характерных для неба в часы рассвета, -- красном, синем, розовом и бирюзовом. Фасады строений облицуют панелями с изображением планет, спутников и звезд. Эти же символы будут появляться на медиаэкранах на фасаде центрального павильона (№ 1) у арки главного входа, его на катке установят впервые", - говорится в сообщении.

Уточняется, что центральный павильон будет двухэтажным, на первом этаже будет находиться пункт проката, а на втором -- зона фуд-корта. Перед павильоном будет размещена стеклянная медиарубка с освещением и отоплением, где планируется организовывать диджей-сеты, живые концерты, лекции, презентации.

Площадь катка составит около 20 тыс. кв. м, одновременно на льду смогут находиться около 6 тыс. человек. Ледовое поле будет разделено на три зоны: основную, детскую и для игры в хоккей. Кроме того, одна из дорожек катка вблизи музея "Гараж" превратится в световой тоннель. Покататься в Парке Горького на коньках можно будет со вторника по воскресенье, понедельник - выходной, стоимость билетов будет зависеть от дня и времени посещения.

Ранее директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев сообщил журналистам, что сезон зимних развлечений в столичных парках стартует 22 ноября с открытия катка в Парке Горького. Всего для жителей этой зимой будет работать около 40 катков в парках.

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