В вагонах московского метро появились схемы с линиями МЦД

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Новые схемы линий с трассировкой и названиями станций Московских центральных диаметров (МЦД) появились в вагонах столичной подземки за сутки до открытия движения нового наземного метро.

Как передает корреспондент ТАСС, совмещенные схемы линий можно увидеть в вагонах на Таганско-Краснопресненской линии. Линия МЦД-1 от Одинцова до Лобни и названия станций соответствуют цвету "физалис", линия МЦД-2 от Нахабино до Подольска - цвету "фуксия". Благодаря уникальным цветам, которые никогда не присутствовали на схемах линий подземки, трассы диаметральных маршрутов визуально легче отличить от линий метро. На схемах метро диаметры обозначили по аналогии с МЦК: контур линии соответствует цвету диаметра. В среднем на вагон приходятся по две-три схемы.

Соответствующий диаметру цвет также будет использован на указателях, которые помогут пассажирам найти места пересадки на диаметр. МЦД-2 присвоили цвет "фуксия", МЦД-3 - "папайя", МЦД-4 - "ментол" и МЦД-5 - "зеленый луг".

"Накануне запуска началось масштабное обновление всех схем метро. Для тех, кому привычнее изучать маршрут не с экрана телефона, а на распечатанной карте, в вагонах метро и на станциях мы размещаем карты метро, совмещенные с первыми двумя маршрутами МЦД. Всего к запуску МЦД в столичном метро будет заменено более 100 тыс. элементов навигации, из них более 28 тыс. - это карты в составах метро", - сказал журналистам представитель департамента транспорта.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в соответствии с которым предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска - запустят 21 ноября 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

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