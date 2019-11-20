Власти Москвы заключили первые допсоглашения для строительства офисов за пределами ТТК

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы заключили первые 13 дополнительных соглашений с инвесторами на строительство торговых и офисных объектов за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) с льготной ставкой аренды земельных участков. Об этом на встрече с предпринимателями на площадке общероссийской общественной организации "Деловая Россия" сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"Для развития городской инфраструктуры за пределами третьего транспортного кольца город уменьшил для инвесторов размер арендной платы за первый год срока аренды земельных участков, которые предназначены для строительства или реконструкции коммерческих объектов. И в настоящий момент с инвесторами заключено 13 первых дополнительных соглашений, в рамках которых будут построены новые городские объекты", - сказал Ефимов.

Он уточнил, что арендная плата за первый год по указанным договорам составит 126,3 млн рублей, отмена повышенной ставки за первый год срока аренды участков снизит себестоимость строительства для инвесторов суммарно на 1,77 млрд рублей.

По данным Ефимова, с 2013 по 2019 годы оформлено 128 дополнительных соглашений об изменении цели предоставления земельных участков общей площадью 101,6 га для строительства или реконструкции нежилых объектов капитального строительства, расположенных за пределами внешних границ ТТК. Арендная плата за первый год срока аренды по этим договорам составила 15,99 млрд рублей.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что за счет оформленных дополнительных соглашений об изменении цели предоставления 13 земельных участков общей площадью 22,6 га в разных округах Москвы появятся новые офисы, магазины и торговые центры. "Общая площадь строительства составит 231,8 тыс. кв. м", - уточнил глава ведомства.

Новые стимулы для бизнеса

В июле 2019 года столичные власти ввели новые стимулы для строительства коммерческих объектов за пределами ТТК: обнулены платежи за изменение вида разрешенного использования земельных участков при строительстве коммерческих объектов за пределами магистрали. Исключение составляют гостиницы, апартаменты и жилищное строительство.

Ранее Ефимов сообщал ТАСС, что власти Москвы рассчитывают, что число рабочих мест за пределами центра будет возрастать за счет увеличения часовой транспортной доступности. Здесь станет выгодно располагать офисы и торговые центры. В частности, этому будет способствовать запуск "Московских центральных диаметров", намеченный до конца ноября этого года.