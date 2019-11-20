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В Москве планируют запустить программу помощи в трудоустройстве для людей с инвалидностью

Ранее в столице была создана программа переподготовки, повышения квалификации для людей пенсионного возраста

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы намерены открыть бесплатную программу по профессиональному обучению и переквалификации гражданам с инвалидностью для их дальнейшего трудоустройства. Об этом сообщила журналистам в среду заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"В этом году мы запустили большую программу переподготовки, повышения квалификации для людей пенсионного возраста. Сейчас мы планируем запустить в городе такую же программу для людей с инвалидностью - по обучению, переобучению, адаптации к существующим потребностям работодателей", - сказала Ракова, не уточнив сроков запуска программы.

Согласно данным сайта мэра и правительства Москвы, свыше 3 тыс. жителей столицы предпенсионного возраста смогли трудоустроиться при помощи флагманского центра занятости "Моя работа" с момента его открытия в апреле текущего года. Всего за помощью в профессиональной переподготовке, обучении новым специальностям, а также поиске подходящих вакансий и трудоустройстве туда обратились свыше 13 тыс. горожан старшего возраста. Не трудоустроенные соискатели проходят в центре различные курсы, тренинги и консультации, которые помогут им найти подходящую работу или начать свой бизнес.

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