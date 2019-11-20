Около 300 человек с инвалидностью представят Москву на национальном "Абилимпиксе"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Около 300 человек вошли в сборную Москвы на Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс". Об этом сообщила в среду журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"В этом году было более 2 тыс. соискателей, в московском этапе чемпионата участвовали 830 человек <...> Сегодня мы выставили команду города Москвы в составе 259 человек, все годы до этого мы с большим отрывом занимали первые места, надеюсь, в этом году повторим свои результаты", - сказала она.

Она уточнила, что москвичи покажут свои возможности в 62 компетенциях. Большинство членов столичной команды - студенты и школьники. "Новое в чемпионате этом году - расширение числа компетенций, по которым проходят соревнования, получение возможности для школьников участвовать во всех компетенциях. Кроме того, мы включили в состав волонтеров лиц с ограниченными возможностями, чтобы больше участников привлечь к этому мероприятию", - добавила Ракова.

V Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" пройдет в Москве с 20 по 22 ноября. Он является одним из проектов АНО "Россия - страна возможностей" и реализуется в рамках национального проекта "Образование".

В течение года по стране проходили региональные соревнования, в них приняли участие свыше 10 тыс. человек. На финальный этап чемпионата в Москву приехали более 1,8 тыс. конкурсантов из всех 85 регионов России, их работу будут оценивать свыше 500 отобранных экспертов, а помогать на площадках гостям и участникам соревнований будут около 400 волонтеров. Участники будут состязаться в мастерстве по 62 основным компетенциям.