Более 240 тыс. водительских удостоверений выдали в Москве с начала года через МФЦ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Почти 225 тыс. национальных и более 17 тыс. международных водительских удостоверений оформлено в Москве с начала текущего года через филиалы многофункциональных центров (МФЦ). Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"За истекший период 2019 года через филиалы ГБУ МФЦ Москвы оформлено 224 тыс. 246 национальных водительских удостоверений и 17 тыс. 113 международных водительских удостоверений", - отметили в управлении. При этом общее число выданных национальных водительских удостоверений за 10 месяцев в Москве составило 699 759, международных - 66 748.

Всего, как уточнили в Госавтоинспекции, с начала года более 1 млн 953 тыс. москвичей обратились за получением госуслуг, предоставляемых столичной ГИБДД. Из них 73,17% составили обращения, поданные в электронном виде.

"Наибольшее количество обращений было связано с регистрацией транспортных средств. На их долю пришлось более 1 млн 150 тыс. обращений, на втором месте по популярности - услуги, связанные с получением водительских удостоверений, около 800 тыс. обращений", - подчеркнули в пресс-службе.