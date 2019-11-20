Расходы на бесплатную медицину в Москве в 2020 году увеличат на 39 млрд рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бюджет городского фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Москвы в 2020 году составит 331 млрд рублей, что на 13,36% больше, чем в текущем году. Депутаты Мосгордумы утвердили в среду проект бюджета фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который ранее был внесен мэром Сергеем Собяниным, сообщил журналистам председатель городского парламента Алексей Шапошников.

"Около половины всех денежных средств, которые Москва в следующем году потратит на здравоохранение, заложено в бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. В 2020 году его объем составит более 331 млрд рублей, по сравнению с текущим годом финансирование возрастет на 13,36%, что в абсолютных цифрах составляет более 39 млрд рублей. Аналогичный показатель предыдущего года также демонстрировал рост: в 2019 году бюджет столичного ФОМС превышает более 292 млрд рублей и увеличился почти на 33,5 млрд рублей, или 12,96% к уровню 2018 года. На 2021 и 2022 годы Москва также планирует умеренный рост более чем в 18,5 и 18 млрд рублей соответственно", - сказал Шапошников.

Он также сообщил, что дополнительные средства направят на обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования, что также позволит существенно расширить доступность специализированной помощи для онкобольных и "сердечников". По его словам, в 2020 году более 15 млрд рублей пойдет на приобретение нового диагностического оборудования, еще 24 млрд - на переоснащение стационаров.

"На 15 млрд рублей больше, чем в прошлом году, заложено в бюджете ФОМС Москвы на химиотерапию и поддержку пациентов, столкнувшихся с опасными для жизни заболеваниями. В два раза город увеличивает объемы закупок лекарств для льготных категорий жителей. На 7,6% возрастет размер подушевого финансирования: с нынешних 11,8 тыс. рублей до 12,7 тыс. рублей в среднем на одного застрахованного москвича", - сказал Шапошников.

Параметры бюджета ФОМС

По словам директора фонда Владимира Зеленского, бюджет московского ФОМС является бездефицитным: доходы равны расходам. Согласно документу, общий объем доходов бюджета фонда на 2020 год составит более 331 млрд рублей, на 2021 год - почти 350 млрд, на 2022 год - около 368 млрд. При этом планируемые расходы бюджета фонда в 2020-2022 годах будут равны объему доходов.

Плановые поступления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы в 2020-2022 годах ежегодно предусматриваются в сумме более 27,8 млрд рублей. В том числе на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС Москвы в пределах базовой программы обязательного медстрахования в сумме предусмотрено почти 19,5 млрд рублей, на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медпомощи, не установленных базовой программой ОМС, превысит 2,9 млрд рублей.

Кроме того, на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, при заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу ОМС, в целях реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в Москве предусмотрено более 5,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что консолидированный бюджет московского здравоохранения в 2020 году с учетом столичного фонда ОМС увеличится более чем на 30,4% к уровню 2019 года и составит порядка 701,1 млрд рублей. В течение трех ближайших лет из 440 зданий столичных поликлиник будет капитально отремонтировано 135. В пятилетней перспективе город построит еще 32 поликлиники и 12 крупных медицинских объектов, среди которых неонатальный корпус, новые инфекционные больницы, онкологический центр.