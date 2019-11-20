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Подравшихся с охраной в "Москве-Сити" руферов обвиняют в хулиганстве

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное и административные дела в отношении нескольких руферов, проникших на крышу одной из башен комплекса "Москва-Сити". Там же устроили драку с охраной. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел в понедельник. На крышу башни "Империя" в "Москве-Сити" проникли несколько человек. Они устроили драку с пытавшимися им помешать охранниками и распылили газ из баллончика.

"На месте происшествия полицейские задержали 28-летнего ранее судимого мужчину, который, по его словам, пытался проникнуть на крышу для съемки фотосессии. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказала Волк.

В отношении пятерых задержанных возрастом от 19 до 27 лет составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

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