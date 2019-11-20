Электрички Курского направления МЖД не будут останавливаться на "Станколите" с 21 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Электропоезда на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) перестанут останавливаться на станции "Станколит". Об этом сообщается в среду в официальном Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"С завтрашнего дня отменяется движение поездов через платформу "Станколит", - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуют пользоваться ближайшими станциями железной дороги и метрополитена, а также автобусом № 12.

Станция "Станколит" расположена в районе Марьина Роща, на перегоне между станциями "Москва-Бутырская" и "Москва-Рижская".