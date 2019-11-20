В Москве впервые вручат премию профессора Воронцова за изучение и охрану животных

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Первое вручение учрежденной в 2019 году премии имени профессора Воронцова за заслуги ученых в изучении и охране млекопитающих пройдет в четверг в Москве. Об этом сообщила пресс-служба некоммерческой организации "Дальневосточные леопарды", учредившей премию.

"Церемония награждения состоится в Государственном геологическом музее имени В. И. Вернадского. Каждому победителю вручат денежное вознаграждение, а также диплом и памятный знак", - говорится в сообщении.

Победителями стали трое ученых. Научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции РАН имени А. Н. Северцова Вадима Кирилюка наградят за исследования редких видов млекопитающих Забайкалья и внедрение программ их сохранения.

Кроме того, ведущий научный сотрудник Печоро-Илычского заповедника Анатолий Бобрецов получит премию за исследования мелких млекопитающих северо-востока Европейской части России. Заместитель директора по научной работе Зейского заповедника Сергей Подольский будет награжден за разработку оценки последствий строительства гидростанций.

Премия имени профессора Николая Воронцова, учрежденная в 2019 году, является признанием заслуг ученых в области изучения и охраны млекопитающих. Она присуждается за результаты научных исследований, выполненных на особо охраняемых природных территориях России.