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На Москве-реке завершился сезон навигации

В ночь на четверг движение флота прекратится между Угличем и столичной Перервой

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сезон навигации этого года завершился на Москве-реке, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе федерального госучреждения "Канал имени Москвы".

"В ночь на 21 ноября движение флота прекратится между Угличем и столичной Перервой. Шлюзы №10, Москворецкой и Окской систем, а также Рыбинска будут функционировать до 17 ноября включительно", - сказали в пресс-службе.

Даты начала и завершения навигации ежегодно устанавливает Росморречфлот. Период судоходства в Московском бассейне (реки, каналы и водохранилища Центральной России) обычно длится с 24 апреля по 14-17 ноября, но может быть увеличен в связи с благоприятными погодными условиями. В то же время при наступлении устойчивых отрицательных температур и образовании льда осуществляется полное снятие знаков навигационной обстановки, делая невозможным движение судов.

"Закрытие речного сезона происходит поэтапно и начинается с участков со специфическими погодными условиями. На северных направлениях, где нередко еще в начале осени наблюдаются образование ледового покрова на водоемах, знаки навигационной обстановки с судоходного пути начинают убирать, как правило, раньше. При этом в Москве, где круглый год работает флотилия "Рэдиссон ройал", имеющая свой ледокольный флот, эти знаки действуют и в зимний период", - добавили в пресс-службе.

Очередность завершения навигации у судовладельцев разная. В первую очередь с маршрутов уходят круизные пассажирские суда и частный маломерный флот, а "грузовики" уходят на зимний отстой в числе последних.

"По завершении судоходства на гидротехнических сооружениях ФГБУ "Канал имени Москвы" начнется межнавигационный ремонт. Особое внимание будет уделено Тушинскому участку водных путей, расположенному между шлюзами №7 и №8. С января по август 2019 года здесь проводились аварийно-восстановительные работы, после чего этот отрезок действовал в режиме испытаний. Они будут продолжены: планируется начать серьезные инженерные изыскания и по их результатам разработать проект реконструкции "Канала" в Тушино", - пояснили в пресс-службе.

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