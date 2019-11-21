В Москве пострадали два человека при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы, пострадали два человека, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"В 02:12 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Мячковский бульвар, дом 6, корпус 2. К моменту прибытия пожарных общая площадь возгорания в совмещенной пятикомнатной квартире составила около 100 кв. м. В 02:58 мск пожар был полностью ликвидирован", - сказали в главке.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожарные спасли шесть человек. Два из них пострадали, отравившись продуктами горения. Причина возгорания устанавливается.