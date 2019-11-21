{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики прогнозируют небольшой минус 21 ноября в Москве и Подмосковье

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 8 м/с

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Московском регионе в четверг дальнейшее похолодание, небольшую облачность без осадков и высокое атмосферное давление - 772 мм ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Днем в Москве от 4 до 2 градусов мороза, ночью температура будет до минус 8 градусов", - отмечается на сайте.

В Подмосковье температура будет колебаться от 6 до 1 градуса мороза, в ночь на пятницу похолодает до 11 градусов ниже нуля.

Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба при норме для столицы 748 мм ртутного столба. Юго-восточный ветер не превысит 8 м/с.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве пострадали два человека при пожаре в жилом доме
Площадь возгорания составила примерно 100 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС