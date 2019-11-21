Около 500 сотрудников метро вышли помогать первым пассажирам МЦД

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Порядка 500 сотрудников метрополитена вышли на дежурства на станции подземки и Московских центральных диаметров (МЦД) в день их открытия для консультативной помощи пассажирам, сообщил в четверг ТАСС начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

"Порядка 500 сотрудников метрополитена вышли на дежурство на все станции МЦД и все станции метро, с которых можно пересесть на диаметры. Сотрудники будут дежурить у входов на станции метро и диаметров, в кассовых зонах и в зоне турникетов. Узнать дежурных по станции помогут ярко-красные жилеты с логотипом МЦД, а также красные повязки на рукавах. Дежурить на станциях они будут преимущественно в часы пик", - сказал Акимов.

Обратиться к сотрудникам могут все пассажиры, им помогут найти выход со станций метро к платформам МЦД, расскажут, как обозначены линии диаметров в городской навигации и как бесплатно пересесть на метро с МЦД и обратно. Также дежурные помогут активировать карту "Тройка". Для того, чтобы пассажиры могли воспользоваться всеми преимуществами карты при оплате проезда на МЦД, ее надо активировать в кассе метро или автоматах по продаже билетов.

В день запуска МЦД на станциях диаметров раздают горячий чай. На ряде станций работают специальные фотозоны, в них размещены фотобаннеры с изображением деревьев, на которых сидят птицы иволги - такое название получил подвижной состав диаметров. Сделать памятное фото в день запуска МЦД можно будет на станциях Окружная, Стрешнево, а также на Белорусском, Савеловском и Курском вокзалах. Также на станциях можно встретить аниматоров в костюмах иволги.

Движение по первым двум МЦД было запущено утром в четверг. По диаметрам курсируют современные поезда "Иволга", оснащенные бесплатным городским Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Благодаря тому, что поезда будут ходить в тактовом режиме, пассажирам не нужно будет подстраиваться под расписание поездов. Оплатить проезд на МЦД можно картой "Тройка".

Благодаря первым двум МЦД общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 млн жителей Москвы и Московской области, в поездах появится более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.