Новые корпуса ФНС открыли в Москве в день работника налоговых органов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Два новых корпуса Федеральной налоговой службы (ФНС) открылись в Москве в честь дня работника налоговых органов. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
"В подарок к вашему празднику сдали новое здание службы на Большой Черкизовской. Шесть инспекций, которые раньше были по разным адресам, переедут в два больших комфортных корпуса", - говорится в сообщении.
В подарок к вашему празднику сдали новое здание службы на Большой Черкизовской. Шесть инспекций, которые раньше были по разным адресам, переедут в два больших комфортных корпуса. Успехов всем сотрудникам! pic.twitter.com/0MFUZszSPn— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 ноября 2019 г.
Собянин также поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником, подчеркнув, что от их работы зависит благополучие каждого человека.
День работника налоговых органов РФ ежегодно отмечается 21 ноября. Профессиональный праздник сотрудников ФНС был установлен указом главы государства от 11 ноября 2000 года. Выбор даты обусловлен тем, что 21 ноября 1991 года президентом РСФСР Борисом Ельциным был подписан указ о создании Государственной налоговой службы.