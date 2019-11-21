Новые корпуса ФНС открыли в Москве в день работника налоговых органов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Два новых корпуса Федеральной налоговой службы (ФНС) открылись в Москве в честь дня работника налоговых органов. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"В подарок к вашему празднику сдали новое здание службы на Большой Черкизовской. Шесть инспекций, которые раньше были по разным адресам, переедут в два больших комфортных корпуса", - говорится в сообщении.