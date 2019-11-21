Атмосферное давление в столице приблизилось к рекорду в четверг

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Атмосферное давление поднялось до 772 мм. рт. ст. в Москве, до исторического рекорда осталось всего лишь 4 мм. рт. ст. Об этом ТАСС в четверг сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"Атмосферное давление, по данным на 13:00, составило 772 мм. рт. ст., а рекорд - 776 мм. рт. ст. Но вряд ли будет такое значение", - сообщила она.

По словам Паршиной, в пятницу давление еще может продержаться примерно на таком уровне, а потом будет постепенно падать. "Однако фон останется высоким - к началу следующей недели 754 мм. рт. ст.", - отметила она. Нормой атмосферного давления для столицы является 748 мм. рт. ст.

Во вторник и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, прогнозируя высокое атмосферное давление, отметил, что опасаться таких значений не стоит, так как на уровне моря нормальное атмосферное давление составляет 760 мм. рт. ст., и на человека это никак не повлияет.