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Пробки на дорогах в Москве достигли семи баллов

Cильные затруднения наблюдаются на центральных улицах города - Большой Лубянке, Новом Арбате, Неглинной, а также по Садовому и Третьему транспортному кольцам

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы днем в четверг достигли семи баллов из максимальных 10, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 13:45 мск.

Движение затруднено, в частности, по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Москворецкой и Кремлевской набережным, Большому Каменному и Большому Замоскворецкому мостам. МКАД загружен на северо-западе по внутренней стороне, на юго-западе - по внешней стороне.

Согласно данным интерактивной карты пробок, сильные затруднения наблюдаются на центральных улицах города - Большой Лубянке, Новом Арбате, Неглинной.

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