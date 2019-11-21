Пробки на дорогах в Москве достигли семи баллов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы днем в четверг достигли семи баллов из максимальных 10, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 13:45 мск.

Движение затруднено, в частности, по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Москворецкой и Кремлевской набережным, Большому Каменному и Большому Замоскворецкому мостам. МКАД загружен на северо-западе по внутренней стороне, на юго-западе - по внешней стороне.

Согласно данным интерактивной карты пробок, сильные затруднения наблюдаются на центральных улицах города - Большой Лубянке, Новом Арбате, Неглинной.