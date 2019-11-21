Власти Москвы подготовят около 4 тыс. объектов для активного зимнего отдыха горожан

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Порядка 3,92 тыс. объектов инфраструктуры зимнего отдыха, в том числе 1,4 тыс. катков, оборудованных пунктами проката, раздевалками и точками питания, откроются в Москве этой зимой, сообщил в четверг журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"Всего в этом году заработает 1418 катков со всей необходимой инфраструктурой: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, точки питания и т. д. Из них 1215 катков с естественным ледовым покрытием и 203 - с искусственным", - сказал он, отметив, что катки с искусственным льдом откроются в начале следующей недели.

По словам заммэра, для любителей зимнего отдыха в столице будут обустроены 388 лыжных трасс, 30 лыжных баз и семь горнолыжных склонов.

"В парках и на дворовых территориях появятся 283 ледяные горки и снежные городки, более 1,7 тыс. площадок для занятий спортом и зимних игр и 22 места для катания на санях и собачьих упряжках. В зонах отдыха у воды организуют около 60 мест для моржевания", - уточнил Бирюков.