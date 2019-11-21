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Специалисты провели двойную проверку аттракциона "Летная школа" в парке "Остров мечты"

Его высота составляет 22 м, а диаметр траектории полета - 29 м
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Описание
© Инна Шимкова/ТАСС
© Инна Шимкова/ТАСС
© Инна Шимкова/ТАСС
© Инна Шимкова/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Процесс сертификации и тестирования аттракционов в тематическом парке "Остров Мечты" подходит к своему завершению. Один из самых экстремальных аттракционов "Летная школа" прошел первые испытания и двойную проверку на соответствие нормам безопасности: по европейским и российским стандартам, сообщил журналистам в четверг технический директор парка Иван Шоль.

"В парке работают параллельно две компании - российская сертификационная компания, которая выполняет обязательные по российскому закону и по техрегламенту безопасности проверку аттракционов, и немецкая компания Technische berwachungs-Verein T V-S D, с которой мы в добровольном порядке заключили договор. Они дополнительно проверяют аттракционы на соответствие действующим европейским нормам", - добавил Шоль.

Высота "Летной школы" составляет 22 м, диаметр траектории полета - 29 м. В устройстве используются 12 гондол с современными системами фиксации, обеспечивающими максимальную безопасность. Отправиться в полет одновременно смогут 12 человек. В России таких аттракционов больше нет. "Летная школа" создана для парка "Острова Мечты" немецкой компанией Gerstlauer - одним из ведущих европейских производителей и станет первым аттракционом подобного типа в нашей стране. В парке 23 аттракциона являются механическими, остальные медиа или шоу.

"В первую очередь, немецкие специалисты тестируют надежность механических и конструктивных систем объекта, кинематические характеристики, динамику, а также гидравлические и пневматические механизмы. После этой процедуры оценивается качество используемых материалов, точность размеров, сварочных процессов, электрического оборудования аттракциона", - отметил Шоль.

Как рассказал журналистам руководитель проектов департамента тематических аттракционов TUV-SUD Леонардо Хавьер Салас Креспо, это первое приглашение немецкой компании в Россию поучаствовать в тестировании аттракционов. "Обычно мы работаем на территории Евросоюза. Мы проводим проверку по стандартам ТР ЕАЭС 038/2016 -Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов". Это занимает несколько месяцев и наши специалисты проверяют все на соответствие тем документам, которые нам были предоставлены", - добавил он.

После процедуры сертификации каждый аттракцион будет тестироваться при помощи водоналивных полиэтиленовых манекенов. На отдельных аттракционах испытания проведут на манекенах с датчиками человеческого давления, чтобы имитировать возможность влияния ускорения на позвоночник или шею, добавил Креспо.

"Остров Мечты" - это крупнейший в мире крытый тематический детский парк по площади равный 140 футбольным полям с пропускной способностью около 12 млн. человек в год, и первый в России городской курорт-туристическая достопримечательность Москвы, расположенная на берегу Москвы-реки.

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