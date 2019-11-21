В Мосгорсуде отметили, что система видеопротоколов заседаний улучшила работу судей Москвы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Система видеопротоколирования судебных заседаний улучшила работу московских судей. Об этом рассказала председатель Московского городского суда Ольга Егорова на Московском правоприменительном форуме.

"Люди писали жалобы, например: "Мы не участвовали в прениях" или "Нам отказали в ходатайстве", и в первые годы использования видеопротоколов мы действительно увидели проблемы, на 70% жалобы подтверждались. Сейчас все изменилось, судьи стали лучше вести процесс. Вспомнили, как надо вести процесс в соответствии с законом, вспомнили, что надо задавать вопросы, какие именно вопросы", - сказала Егорова, пояснив, что протокол хранится постоянно на сервере и не уничтожается.

"Жалоб на протокол судебного заседания, грубость судьи сейчас практически нет, с новыми технологиями работать стали лучше", - добавила она.

Системой видепротоколирования оборудованы 30 районных судов и Мосгорсуд.

Московский правоприменительный форум "Судейское усмотрение в практике судов города Москвы - 2019" проходит под эгидой столичного отделения Ассоциации юристов России, Московского городского суда, юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.