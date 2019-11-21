Историк моды Александр Васильев проведет лекцию для участников проекта "Открой#Моспром"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Ведущий телепрограммы "Модный приговор" на Первом канале, историк моды Александр Васильев и стилист и телеведущий Алексей Сухарев проведут в рамках проекта "Открой#Моспром" в Москве для всех желающих открытую лекцию, посвященную трендам бьюти-индустрии и моды. Лекция состоится 27 ноября в отеле "Hilton Ленинградская", сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Александр Васильев расскажет участникам лекции о последних тенденциях сезона "Осень-зима 2019/2020", а также об "актуальной классике" - идеально сшитом женском и мужском костюмах. В качестве примеров стилист продемонстрирует образцы костюмов легендарного столичного предприятия "Большевичка", которое вот уже 90 лет одевает мужчин и женщин всей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также участники мастер-класса смогут увидеть часть коллекции, созданной дизайнером Сергеем Сысоевым в экспериментальной лаборатории московской фабрики "Большевичка", которая в 2019 году была представлена на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

По данным пресс-службы, преподаватель Центра индустрии моды Московского госуниверситета, шеф-стилист программы "Модный приговор" на Первом канале Алексей Сухарев прочитает лекцию про бьюти-тренды.

"Мы проводим "Открой#Моспром" уже в четвертый раз в этом году. Цель данной лекции - продемонстрировать, насколько масштабна московская промышленность - она всюду, она вокруг нас. И в нашем городе производят не только продукты питания или микроэлектронику, но и одежду, косметику и многое другое. При этом столичные продукты не уступают по своему качеству известным мировым брендам", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.