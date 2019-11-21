Оператор перевозок МЦД обещает устранить сбой в работе турникетов к утру пятницы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Оператор перевозок первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) - "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) - рассчитывает к утру пятницы устранить сбой в работе турникетов, который возник в первый день запуска движения новой железнодорожной магистрали. Об этом в четверг сообщил журналистам гендиректор компании Максим Дьяконов.

"Мы сегодня с утра начали получать по ряду станций обращения о сбоях в чтении карт "Тройка". Рассчитываем до конца утра устранить сбой. Пока продолжаем работать по предыдущей схеме: если у пассажира не срабатывает карта, мы пропускаем его в ручном режиме. Наша компания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - сказал он.

По словам Дьяконова, в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях во время использования карт "Тройка", активированных в пригородных кассах.

Проблем с картами, перекодированными в кассах метро, не было. "По нашим наблюдениям, больше всего ошибок было на МЦД-2 в районе крупных станций, например, "Тимирязевская" и "Подольск", - добавил он.

Пользователи соцсетей ранее сообщали о проблемах прохода через турникеты, якобы ряд устройств не считывает карты "Тройка". Кроме того, из-за большого скопления пассажиров некоторые "Иволги" шли переполненными, а на обоих диаметрах сбилось расписание следования поездов.

О проекте МЦД

Московские центральные диаметры получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск.

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил мегапроект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам. У жителей региона появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК). По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД позволит разгрузить всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%. МЦД будут работать без дневного перерыва с 5:30 утра до 1:00 ночи с интервалом 5-6 минут в часы пик.

Всего в перспективе намечен запуск пяти линий: после первых двух планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.