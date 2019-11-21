Москвичи подали более 100 тыс. запросов в столичный Главархив с начала 2019 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. запросов от жителей поступило в Главархив Москвы с начала текущего года, чаще всего граждане интересовались историей своей семьи и информацией о родственниках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"За прошедшие 10 месяцев в учреждения Главархива Москвы поступило 109 тыс. обращений, читальные залы архива посетили более 32 тыс. пользователей, которым было выдано для работы около 170 тыс. дел. Наиболее часто граждане просят дать информацию о родственниках, истории своей семьи на основании документов дворянских родов, по семейным спискам купцов, мещан, цеховых, по ревизским сказкам, личным делам студентов и преподавателей московских высших учебных заведений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что жители столицы также разыскивают в архивных фондах документацию по истории городского транспорта, разработке образцов авиационной техники.

"Одними из специфических видов обращений в архив являются запросы о подтверждении национальности умерших родственников. Подобные обращения - одни из самых сложных в работе архивистов, так как заявитель знает, как правило только примерное место и годы работы искомого родственника, что требует просмотра массива кадровых документов предприятий указанной отрасли", - отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что на сегодняшний день листки по учету кадров за советский период, где графа "национальность" была обязательной для заполнения, являются единственным источником подтверждения национальной принадлежности членов семьи. Граждане, которые желают провести самостоятельное историческое исследование, могут обратиться в читальные залы Главархива Москвы.