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Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Движение затруднено в центре города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Ситуация с заторами на дорогах Москвы вечером в четверг достигла двеяти из максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 19:15 мск.

Движение затруднено, в частности, по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Котельнической, Раушской, Софийской и Пречистенской набережным, Большому Москворецкому мосту. Кроме того, движение затруднено в центре города на Тверской улице и на Новом Арбате.

На МКАД движение местами затруднено на небольших участках на западе, северо-западе и востоке и юго-востоке по внешней стороне, на юго-западе - по внутренней. На вылетных магистралях движение почти не затруднено: небольшие скопления автотранспорта на Ленинградском и Волоколамском в сторону области.

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