Собянин: центральные диаметры в Москве создали в пять раз быстрее, чем проект в Лондоне

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Проект "Московских центральных диаметров" (МЦД) более чем в пять раз опередил по срокам запуска аналогичный проект в Лондоне при том, что британский проект пока не завершен. Такую сравнительную оценку в эфире "Первого канала" озвучил мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя состоявшийся запуск первый двух линий МЦД.

"Это громадный проект. В Великобритании, в Лондоне, такой проект делают и уже больше 10 лет сделать не могут. Мы реализовали за два года два таких проекта. Это говорит о масштабе и интенсивности работы: было поручение президента, все саккумулировались, собрались в команду и вместе двигали этот проект", - сказал столичный градоначальник.

Как ранее сообщал ТАСС, в Великобритании реализуется крупнейший строительный проект Европы Crossrail: 118-километровая железная дорога имени королевы Елизаветы, которая свяжет западные и восточные пригороды Лондона через центр города. Строительство линии началось в 2009 году и должно было полностью завершиться в декабре 2018 года, однако запуск был отложен до осени 2019 года. К июню 2019 года руководство Crossrail назвало новые сроки - линия будет открываться постепенно с октября 2020 года до марта 2021 года, при этом общая смета проекта существенно выросла.

По данным портала мэра и правительства Москвы, общая протяженность первых двух диаметров в российской столице составила 132 километра, на них запущено 57 станций. Ранее в июне этого года также заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что к 2027 году длина линий метрополитена и железной дороги, будучи объединены в одну сеть, удвоится и достигнет 1000 км, будет включать суммарно 500 станций.

На своей странице в "Твиттер" Собянин назвал проект МЦД "рождением нового вида транспорта" в России. "Спасибо всем, кто поддержал этот проект: нашему президенту, Минтрансу, соседям - Подмосковью и, конечно, москвичам, которые проголосовали за создание МЦД", - написал он. Сегодня на церемонии запуска движения он пообещал, что в ближайшие пять лет МЦК и МЦД продолжат развиваться и улучшаться. Как следствие, это должно привести к снижению автомашин на магистралях, на МКАД и улучшению экологии. По его данным, до настоящего момента примерно половина машин, передвигающихся по дорогам Москвы, были из Подмосковья и других регионов.