Денис Мацуев и Юлиан Рахлин примут участие в гала-концерте фестиваля Crescendo в Москве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Гала-концерт юбилейного, XV музыкального фестиваля Crescendo соберет в пятницу на сцене московского зала "Зарядье" звезд классической музыки и молодых музыкантов, лауреатов XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

"На сцене Большого зала выступят художественный руководитель фестиваля, народный артист России, пианист Денис Мацуев, прославленный австрийский скрипач и альтист Юлиан Рахлин, солист Королевского оркестра Концертгебау в Амстердаме Алексей Огринчук (гобой), лауреат международных конкурсов Екатерина Мочалова (домра)", - сообщила пресс-служба.

Юное поколение представят обладатель Гран-при прошедшего в июне конкурса им. Чайковского, пианист Александр Канторов и лауреат третьей премии конкурса по специальности "виолончель" Анастасия Кобекина, обладательница Гран-при Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Cоmpetition в 2018 году Александра Довгань и победительница телевизионного конкурса "Синяя птица" прошлого года, стипендиатка благотворительного фонда "Новые имена" Анастасия Тюрина, играющая на балалайке.

В программу вечера войдут сочинения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Ференца Листа, Иоганнеса Брамса, Вольфганга Амадея Моцарта, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова под управлением Александра Сладковского.