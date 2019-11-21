Во Внуково пассажира рейса Владикавказ - Москва привлеки к ответственности за дебош

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Пассажира самолета, выполняющего рейс из Владикавказа в Москву, привлекли к административной ответственности в аэропорту Внуково за дебош на борту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления транспорта МВД России по ЦФО.

"В дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Внуково поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета, сообщением Владикавказ-Москва, по его прилету в аэропорт Внуково из-за неадекватного поведения одного из пассажиров, - отметили в пресс-службе. - Установлено, что мужчина вел себя на борту агрессивно и нецензурно выражался в адрес бортпроводницы. Его привлекли к административной ответственности по ст. 20.20 КоАП РФ ("Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах")".

В управлении МВД добавили, что дебоширом оказался уроженец Северной Осетии-Алании 1982 года рождения.