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В Москве пройдет европейская премьера ледового шоу "Кристал" Цирка дю Солей

Одну из ролей в шоу сыграет фигуристка Николь Госвияни, которая родилась в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Европейская премьера первого ледового шоу канадского Cirque du Soleil (Цирк дю Солей) пройдет 22 ноября во Дворце спорта "Лужники". Затем шоу отправится по городам России, выступления продлятся до 5 января, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе цирка в России.

"22 ноября в Москве состоится европейская премьера шоу Crystal - первой постановки Цирка дю Солей, в которой компания перенесла мир своих фантазий на лед. После Москвы шоу отправится в Санкт-Петербург, Казань, Уфу и Екатеринбург. Выступления продлятся до 5 января 2020 года", - сообщили организаторы.

Сюжет шоу разворачивается вокруг главной героини, которую зовут Кристал. "Главная героиня - девушка с безумным воображением, приходит на замерзший пруд, проваливается под лед и попадает в удивительный мир. С этого момента начинается ее путешествие в подледном пространстве", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

В постановке фигурное катание сочетается с цирковыми дисциплинами. Задействована труппа фигуристов, экстремальных конькобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из 11 стран. Одну из ролей исполняет фигуристка Николь Госвияни, которая родилась в Санкт-Петербурге.

"У меня русская школа фигурного катания, я всю жизнь занималась им в Санкт-Петербурге. Очень рада гастролям в России, особенно здорово будет приехать в родной город, посмотреть шоу придут моя семья и друзья", - сказала она журналистам. Фигуристка отметила, что в шоу также есть русские акробаты: "Обычно в Цирке дю Солей много русских, в нашем шоу - пять человек"

Цирк дю Солей, основанный в 1984 году, базируется в Монреале. Первые гастроли в России состоялись в 2009 году. Шоу "Кристал" - 42-я по счету постановка, мировая премьера которой состоялась в декабре 2017 года.

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РоссияСанкт-ПетербургТатарстанБашкортостанСвердловская область
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