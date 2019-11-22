Солнечная погода без осадков и небольшой мороз ждут москвичей в пятницу

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сохранение небольшого мороза в Московском регионе в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Днем в Москве от 4 до 2 градусов мороза, ночью температура опустится до минус 8 градусов", - говорится в сообщении.

В Подмосковье температура будет колебаться от 6 до 1 градуса мороза, в ночь на субботу похолодает до 11 градусов ниже нуля.

Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба при норме для столицы 748 мм ртутного столба. Юго-восточный ветер не превысит 7 м/с.