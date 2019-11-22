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Более 400 взрослых деревьев высадят около Киевского вокзала в Москве

Высадка будет идти ночью, чтобы не мешать горожанам

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Взрослые липы, дубы, клены и вязы, высота которых достигает 10 метров, высадят на улицах около Киевского вокзала в Москве. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"На улицах и в переулках, прилегающих к Киевскому вокзалу, началась высадка крупномерных деревьев. Всего на площади перед вокзалом и Большой Дорогомиловской, Брянской, Киевской, Студенческой, Смоленской улицах, улице Раевского и на Можайском Валу появится более 400 лип, дубов, вязов, кленов разных видов, рябин, тополей и боярышника. Это наибольшее в этом году количество деревьев, высаживаемых на одной территории", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы пройдут до середины декабря. Поздняя осень и начало зимы лучше всего подходят для высадки крупномеров, потому что в этот период они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку. Деревья были выращены в питомниках, где их каждые 3-4 года пересаживали, чтобы сформировать выносливую корневую систему.

Как отмечается в сообщении, высадка крупных деревьев будет идти ночью, чтобы не мешать горожанам, в этот период будет ограничиваться движение по крайней полосе прилегающей дороги для установки техники и подвоза деревьев. Стволы деревьев укроют тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений. Работы проводятся на улицах, благоустроенных в этом году.

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Россия
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