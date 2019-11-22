Сбой в движении поездов произошел на втором Московском центральном диаметре

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов увеличены утром в пятницу на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороги в сторону столицы, сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Поезда на D2 (МЦД-2) и Рижском направлении следуют с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабина. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Движение по двум из пяти МЦД которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города, запустили 21 ноября. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск.

Пользователи соцсетей в день запуска сообщали о проблемах с перекодировкой карт в пригородных кассах, а также прохода через турникеты, поскольку ряд устройств не считывает карты. Кроме того, из-за большого скопления пассажиров некоторые поезда шли переполненными, а на обоих диаметрах сбилось расписание следования поездов.

По данным ЦППК, 21 ноября в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях во время использования карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Проблем с картами, перекодированными в кассах метро, не было. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно. Компания зафиксировала одну задержку в движении поездов на диаметрах, которая составила восемь минут.