В "Москва-Сити" ввели в эксплуатацию 79-этажный небоскреб

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Высотное здание в 79 этажей ввели в эксплуатацию на территории делового центра "Москва-Сити" в столице. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 79-этажного небоскреба на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити". Объект расположен на Краснопресненской набережной <...> Высотка построена в составе многофункционального административно-делового комплекса Neva Towers, состоящего из двух башен высотой 68 и 79 этажей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что две башни объединены четырехэтажным стилобатом и четырехэтажной подземной частью. Площадь комплекса составляет почти 360 тыс. кв. м, высота - 345 м. В небоскребах будут размещены офисы и апартаменты. Планируется создание более 2 тыс. парковочных мест.

В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день на строительстве второй башни завершаются монолитные работы, завершить ее возведение планируется в декабре 2020 года.