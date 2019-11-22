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В Москве построили шоу-рум поликлиники нового стандарта

В нем медики смогут проголосовать за понравившейся вариант дизайна будущего кабинета

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Шоу-рум поликлиники нового стандарта построили в диагностическом центре на севере Москвы. Там медики смогут выбрать вариант понравившегося кабинета и оценить зону ожидания для пациентов, на основе отзывов будет выбран вариант, который ляжет в основу оформления всех поликлиник нового стандарта, сообщила журналистам в пятницу заммэра столицы Анастасия Ракова.

Шоу-рум расположен в диагностическом центре № 5 по адресу Шенкурский проезд, д. 8А. "Нoвый стандарт предусматривает сoздание комфортных кабинетов для пациентов и врачей и создание удобных зон ожидания. Мы предложили пять вариантов кабинетов, чтобы врачи смогли посмотреть и выбрать, что им нравится. Кому-то нравится более светлый пол, кому-то более темный, кому-то нравится один вариант стола, кому-то второй. Врачи придут сюда, повесят стикеры на дверь понравившегося кабинета, после этого мы поймем, какой вариант применить для реализации программы", - сказала она.

Так, медики смогут проголосовать за понравившийся вариант дизайна кабинета, включая, расположение рабочего места и диагностического оборудования, освещение, мебель, цвет полов и стен. Предложено несколько вариантов: от классического оформления в белых тонах до интересных дизайнерских решений. Кроме того, в шоу-руме построена зона ожидания для пациентов которая также будет доработана с учетом отзывов и предложений.

В 2019 году стартовала масштабная программа "Новый московский стандарт поликлиник". Одним из важнейших параметров проекта является повышение доступности первичной медпомощи и уровня комфорта пациентов. Для этого в филиалах каждой поликлиники города будут работать врачи восьми наиболее востребованных специальнoстей. Вести прием станут терапевты - врачи oбщей практики, неврологи, кардиологи, офтальмологи, урологи, эндокринологи, хирурги и оториноларингологи, а во всех головных зданиях поликлиник принимать пациентов будут специалисты пяти узких направлений: пульмонологи, гастроэнтерологи, аллергологи-иммунологи, инфекционисты и колопроктологи.

Предполагается, что поликлиники Москвы станут более комфортными для пациентов и сoтрудников. В рамках программы до 2023 года в столице oтремонтируют 135 зданий пoликлиник. Первый этап начнется весной 2020 года в 50 зданиях. "Всего планируется закупить 15 тыс. единиц нового современного диагностического оборудования, как более простого, так и тяжелого. Около 70 единиц крупного оборудования будет поставлено в первые 50 поликлиник, которые начнут ремонтироваться в 2020 году. Также мы поставили перед собой задачу полностью заменить все аналоговое оборудование на цифровое во всех поликлиниках Москвы до 2021 года", - отметила Ракова.

Информированием горожан о капремонте поликлиник займутся МФЦ, сотрудники центров госуслуг адресно расскажут москвичам о капитальном ремонте поликлиник в их районе, а также дадут информацию, где можно будет пройти обследование и куда обращаться за медицинской помощью на время проведения работ. Жители смогут ознакомиться с брошюрами - из них можно узнать, как будет выглядеть районная поликлиника после ремонта.

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Россия
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