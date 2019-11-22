Москвичи передали в МФЦ около 6 тыс. предметов из семейных архивов, связанных с войной

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Москвичи передали из своих семейных архивов уже около 6 тыс. предметов, связанных с Великой Отечественной войной, в столичные центры госуслуг "Мои Документы" в рамках акции "Москва - с заботой об истории". Программа стартовала 9 апреля и носит бессрочный характер, вещи направляются в Главное архивное управление столицы. На основе собранных материалов в 20 центрах госуслуг 7 ноября были созданы одноименные выставки, которые можно посетить бесплатно. На одной из них побывал корреспондент ТАСС, узнав, для чего нужен проект и какие обновления ждут экспозиции в будущем.

Выставка во флагманском офисе ЮЗАО

Стенд "Москва - с заботой об истории" расположился в глубине зала флагманского офиса "Мои Документы" на Новоясеневском проспекте. Здесь представлены исторические факты и рассказы от свидетелей событий военных лет. На выставке работает интерактивная панель, где можно пройти викторину о перепрофилировании заводов для нужд фронта, посмотреть архивные фотографии о жизни столицы.

Кроме того, на стенде представлены письма, фотографии, квитанции, свидетельствующие о том, что москвичи, жившие впроголодь, сдавали средства на нужды Красной армии, и даже макет противотанкового ежа. На выставке также есть аудиоинсталляция "Звуки войны". Надевая наушники, посетители слышат, как обычный шум городской улицы сменяется сигналом тревоги, а затем грохотом бомбардировок. Один из уникальных экспонатов - гимнастерка участницы войны, старшего лейтенанта административной службы Ксении Российской, которую она надевала на День Победы в 1945 году.

Посетитель флагманского офиса "Мои Документы" Александр, который ждал своей очереди, чтобы получить загранпаспорт, рассказал ТАСС, что эта выставка заставила его погрузиться в атмосферу военных лет. "Выставка небольшая, но атмосферная. Удалось создать ощущение войны, осады, буквально на пяти квадратных метрах. Когда ждешь очереди, это хороший повод познакомиться с интересными историческими фактами, например, я даже не знал, что Москва была семь месяцев в осаде, и многие важные объекты приходилось маскировать под дома", - сказал мужчина.

Чтобы история не пропала

Директор центров госуслуг "Мои Документы" города Москвы Ольга Фефелова рассказала ТАСС, что сотрудники центров сами становятся участниками акции по сдаче архивных вещей. По ее мнению, не нужно переживать за материалы, которые передаются в архив, - каждый из них описывается, при необходимости реставрируется, а информация о нем хранится в цифровом виде.

"Мы относимся к этим вещам очень трепетно и бережно. Я считаю, что отдавать такие предметы в Главархив Москвы стоит, потому что там обеспечивается их надлежащее хранение, при необходимости документы реставрируют, каждому присваивается фондовый номер. Тот, кто сдал какой-либо предмет, всегда может прийти в архив и увидеть его, потрогать. А дома они могут совсем обветшать и пропасть", - пояснила она.

По ее словам, материалов у них на сегодняшний день накопилось уже гораздо больше, чем вмещают выставки, и все они достойны внимания.

"У нас слезы стояли в глазах, когда мы их разбирали. Например, нам попала переписка жены с мужем, ушедшим на фронт, в которой они обсуждали, что скоро у них будет ребенок, решали, какое имя ему подойдет, а следующий документ - похоронка на имя этого солдата. Или письмо от мальчика, который объявил своему отцу, что открывает между ними социалистическое соревнование: сам обязывается хорошо учиться и помогать маме, а обязательство папы - бить фашистов и писать письма почаще. А в 1943 году мужчина пропал без вести. Все пропитано и горечью, и патриотизмом, героизмом простых людей, мы чувствуем гордость за наш народ, хочется это транслировать, чтобы история не пропала", - поделилась Ольга Фефелова.

Война и Новый год

Фефелова добавила, что сейчас сотрудники Главархива Москвы и центров госуслуг готовят обновление выставки. 5 декабря откроется экспозиция, посвященная контрнаступлению советских войск под Москвой, а 20 декабря жители смогут увидеть, как столица отмечала Новый год в военное время. "Мы сделаем эту выставку праздничной и посвятим тому, как москвичи встречали Новый год зимой 1941 и 1942 года, какая была атмосфера, как они готовились к празднику, что делали, чтобы поднять себе настроение", - сказала директор столичных центров госуслуг "Мои Документы".

Фефелова отметила, что выставки в центрах госуслуг будут постоянно обновляться. Например, в 2020 году, который объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы, экспозиции посвятят различным военным темам. "Любовь во время войны, чему учили в школах в этот период, как использовалось метро - есть очень неординарные факты, которыми хочется поделиться. Чем больше мы сами погружаемся в эту тему, тем больше интересного узнаем. Потом будем освещать и другие аспекты жизни города", - добавила она.

Бульварное кольцо памяти

В рамках акции "Москва - с заботой об истории" выставки фотографий, посвященных жизни города в военные годы, открылись на Гоголевском, Тверском и Чистопрудном бульварах. Каждая из экспозиций представляет собой 10 стендов с информацией и фотографиями, отражающими различные аспекты жизни в городе во время войны: прием ребенка московским врачом, детская площадка, строительство оборонительных сооружений, работа промышленности, воздушные налеты на город.

"При подборе материала для этих выставок мы исходили из того, что нужны не избитые сюжеты, а те сведения, которые как правило не сообщают в обычной информационной повестке, яркие, способные привлечь внимание. Здесь можно узнать, сколько людей Москва дала фронту, как боролись с последствиями воздушных атак врага, какова была повседневная жизнь людей - продовольственное снабжение, здравоохранение, образование, как подходила сдача денег и ценностей в фонд обороны", - рассказал ТАСС начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

По его словам, для выставки использованы снимки известных советских фотокорреспондентов, которые в годы войны имели аккредитацию для съемок в прифронтовой Москве. "Визуального материала о Москве крайне мало, поскольку было жесткое ограничение на фотосъемку. Каждый человек с фотокамерой должен был предоставить аккредитацию, в противном случае он рисковал быть обвиненным в шпионаже" - пояснил Онопенко.

Он уточнил, что экспозиция на Бульварном кольце также будет постоянно обновляться, в ее состав будут входить и материалы, собранные в рамках акции "Москва - с заботой об истории".

Для следующих поколений

Онопенко добавил, что акция "Москва - с заботой об истории" очень важна для города и страны. На основании собранных материалов Главархив столицы создает коллекцию "Москва и москвичи в годы Великой Отечественной войны". Принесенные жителями предметы станут общедоступными историческими источниками, они послужат для научных исследований, патриотического воспитания молодежи, создания просветительских программ.

"К сожалению, ветераны уходят. Для нового поколения эти архивные вещи дома дороги как память о родственниках, но для следующих поколений они уже могут перестать иметь значение "живой памяти", поэтому сохранить их становится сложно. Участие жителей в акции - это свидетельство их высоких гражданских и человеческих качеств, для нашего московского архива это очень ценные поступления", - сказал Онопенко.

Например, среди ценнейших переданных документов он назвал макет альбома фотокопий и зарисовок - очень интересное и редкое пропагандистское издание, подготовленное Политуправлением флота в конце 1941 - начале 1942 годов. Оно посвящено боевым действиям эскадры Краснознаменного Балтийского флота в первую кампанию Великой Отечественной войны.

"Хочу посоветовать москвичам при желании приносить в центры госуслуг вещи, связанные с войной, ведь если они сдают материалы в архив, их личная история становится частью нашей общероссийской истории", - заключил он.