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В наркодиспансерах Москвы отсутствуют очереди за медсправками для водителей

Ранее Минздрав России принял решение отложить вступление в силу нового порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Очередей в московских наркологических диспансерах за водительским медицинским освидетельствованием и справками нет. Корреспондент ТАСС в пятницу побывал в двух медучреждениях и позвонил еще в четыре - ажиотажа среди автовладельцев ни в одном из них не наблюдалось.

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В частности, в наркологическом диспансере №4 на 16 парковой улице в очереди было четыре человека, а в наркологическом диспансера №1 в центре Москвы на Садовнической улице - всего один человек. Посетитель поделился с ТАСС удивлением по поводу отсутствия очередей. "Я сам с работы быстрее прибежал, чтобы очередь занять, а оказался первым", - сказал он.

Также корреспондент обзвонил четыре столичных наркодиспансера, где ему подтвердили, что на ул. Куусинена - четыре человека в очереди, на ул. Барклая - сказали, что "живая очередь, записываться не надо", на ул. Бориса Галушкина - три человека, ул. Мещерякова - три человека в очереди. Во всех случаях стоимость справки была фиксированной - 800 рублей.

Новый порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств должен был вступить в силу с 22 ноября 2019 года. Согласно новым правилам, для получения медицинской справки автомобилисты должны проходить химико-токсикологическое исследование мочи и сдавать анализ крови на выявление хронического злоупотребления алкоголем. В случае вступления приказа в силу, стоимость справки психиатра-нарколога могла вырасти, по оценкам экспертов, в отдельных регионах с 200-1000 рублей до 5-6 тыс. рублей. Как сообщал ТАСС, предстоящие изменения в обязательном медицинском освидетельствовании спровоцировали длинные очереди в наркодиспансеры в разных регионах России, в частности, в Москве.

Однако в четверг Минздрав России принял решение отложить вступление в силу данного приказа. В своем Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай объяснил это решение обеспокоенностью водителей. Президент России Владимир Путин заявил 21 ноября, что для введения новых медицинских обследований для водителей регионам нужно сначала обновить оборудование.

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