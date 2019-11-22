Движение поездов на МЦК восстановили после сбоя

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) против часовой стрелки восстановлено после сбоя и введено в график. Об этом в пятницу сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

"Движение на МЦК на внешнем кольце (против часовой стрелки) восстановлено и введено в график", - говорится в сообщении.

Движение поездов было остановлено вечером в пятницу. Как уточнили в пресс-службе Московской железной дороги, причиной сбоя в движении стала остановка одной "Ласточки", которая произошла по техническим причинам.