Москвичи сэкономят более 20 тыс. в год за счет запуска МЦД

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы смогут сэкономить до 22 тыс. рублей в год благодаря запуску Московских центральных диаметров (МЦД). Для пассажиров из Подмосковья ежегодная экономия может составлять до 79 тыс. рублей, сообщила в пятницу пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Если раньше пригородные электрички существовали сами по себе, вне городского транспорта, то запуск МЦД кардинально изменит ситуацию. Теперь МЦД, МЦК и метрополитен работают как единая сеть с едиными тарифами, что очень выгодно для пассажиров. Так, благодаря новой тарифной системе МЦД и бесплатной пересадке на метро и МЦК пассажиры Москвы смогут экономить до 22 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По оценкам властей, для жителей Московской области выгода может составить до 79 тыс. рублей. При этом экономия всех пассажиров на первых двух диаметрах составит до 7 млрд рублей в год.

Московские центральные диаметры (МЦД) получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Движение по первым двум МЦД открылось в четверг, 21 ноября. Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

Всего в перспективе намечен запуск пяти линий: после первых двух планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.