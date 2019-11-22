{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премия "Золотой граммофон" объявит победителей на сцене Кремлевского дворца

Победителей премии выберут слушатели "Русского Радио"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вручение наград XXIV Национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" состоится в субботу на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве. Об этом сообщила пресс-служба "Русского Радио", организатора вечера.

"Сегодня нам уже известны имена номинантов премии этого года. Среди них - Ани Лорак, Сергей Лазарев, Loboda, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Дима Билан, Вера Брежнева, Николай Басков, Валерий Меладзе, Артур Пирожков, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов, Burito и другие, - рассказали организаторы. - Вести церемонию награждения будут харизматичный Иван Ургант и неподражаемый Сергей Светлаков".

Победителей премии традиционно выбирают слушатели "Русского Радио", что делает награду "народной". Каждую неделю ведущая Алена Бородина подводит итоги голосования, во время которого радиослушатели делают свой выбор в пользу любимой песни.

"Артисты, чьи композиции продержатся в хит-параде более 20 недель, становятся номинантами ежегодной музыкальной премии "Золотой граммофон", - пояснили в пресс-службе.

Премия "Золотой граммофон" присуждается ежегодно с 1996 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Юбилей Окуджавы отметят концертом в зале им. Чайковского в Москве
Специальными гостями мероприятия станут немецкая группа Juno17 и польский коллектив Piramidy
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС