Премия "Золотой граммофон" объявит победителей на сцене Кремлевского дворца

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вручение наград XXIV Национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" состоится в субботу на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве. Об этом сообщила пресс-служба "Русского Радио", организатора вечера.

"Сегодня нам уже известны имена номинантов премии этого года. Среди них - Ани Лорак, Сергей Лазарев, Loboda, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Дима Билан, Вера Брежнева, Николай Басков, Валерий Меладзе, Артур Пирожков, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов, Burito и другие, - рассказали организаторы. - Вести церемонию награждения будут харизматичный Иван Ургант и неподражаемый Сергей Светлаков".

Победителей премии традиционно выбирают слушатели "Русского Радио", что делает награду "народной". Каждую неделю ведущая Алена Бородина подводит итоги голосования, во время которого радиослушатели делают свой выбор в пользу любимой песни.

"Артисты, чьи композиции продержатся в хит-параде более 20 недель, становятся номинантами ежегодной музыкальной премии "Золотой граммофон", - пояснили в пресс-службе.

Премия "Золотой граммофон" присуждается ежегодно с 1996 года.